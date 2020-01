Die letzten Handelstage brachten bei der Paragon Aktie aus charttechnischer Sicht positive wie negative Aspekte. Nach der Rallye auf 19,08 Euro, die am vergangenen Freitag erreicht wurden, misslang der Ausbruchsversuch an der 200-Tage-Linie deutlich. Schon am Freitag ging es nur noch mit 18,08 Euro aus dem Handel und am Montag wurden 15,34 Euro erreicht. Auslöser waren dabei nicht nur „reine” Gewinnmitnahmen, sondern vor allem ...