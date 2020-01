NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Vergeltungsschlag des Iran im Konflikt mit den USA bleiben die Anleger an der Wall Street in angespannter Abwartehaltung. Der Leitindex Dow Jones Industrial stand nach der ersten halben Stunde mit 0,08 Prozent im Plus bei 28 605,51 Punkten. US-Präsident Donald Trump will sich um 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit zu dem Angriff auf zwei vom US-Militär genutzte Stützpunkte im Irak äußern.

Die Nachricht vom Raketenbeschuss war an den Finanzmärkten zunächst mit großer Verunsicherung aufgenommen worden. Die Börsen in Asien schlossen klar im Minus und Anleger flüchteten wieder vermehrt in Gold, auch die Ölpreise stiegen. Doch bereits zur Handelssitzung in Europa legte sich die größte Unruhe. Dort konnten die wichtigsten Indizes zuletzt moderate Gewinne vorweisen.

Ungeachtet der Spannungen im Nahen Osten erreichten die Indizes an der Technologiebörse Nasdaq Rekordhöhen. Zuletzt verbuchte der Nasdaq 100 ein Plus von 0,32 Prozent auf 8874,74 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,30 Prozent auf 3246,89 Punkte hinauf./ajx/he