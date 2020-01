Befeuert von den aktuellen Entwicklungen am Persischen Golf legten die Ölpreise in den letzten Handelstagen deutlich zu. Das belebte wiederum die Aktienkurse der Produzenten. Die Aktie der Hess Corp. gehörte bereits in der Vergangenheit zu den unserer Meinung nach interessantesten Ölwerten und stellte dieses auch zuletzt unter Beweis.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Hess Corp. vom 26.12. hieß es unter anderem „[…]Die Aktie macht unverändert einen robusten Eindruck. Die erfolgreiche Bestätigung der 60,0 US-Dollar hat deren Relevanz als Unterstützung noch einmal erhöht. Ein Bruch der 60,0 US-Dollar gilt es nun, unter allen Umständen zu vermeiden. Auf der Oberseite gilt es zudem, die 68,0 US-Dollar, die 70,0 US-Dollar und das Widerstandsniveau um 74,0 bis 74,5 US-Dollar zu überwinden. Wir haben die aktuelle Konstellation in einem 2-Jahres-Chart dargestellt.“

In der Folgezeit schwang sich die Aktie weiter auf und überwand die zuletzt thematisierten Widerstände bei 68,0 US-Dollar und 70,0 US-Dollar. Damit richtet sich der Fokus nun unweigerlich auf das Niveau der beiden markanten Tops aus den Jahren 2018 und 2019, die damals im Bereich 74,5 / 75,0 US-Dollar markiert wurden. Je näher die Aktie diesem Niveau zudem kommt, desto größer dürfte die Anziehungskraft dieser Widerstandszone werden.

Maßgeblichen Anteil an der aktuellen Entwicklung der Ölpreise hat die Iran-Thematik. Eine weitere Eskalation könnte den Ölpreisen hier jederzeit neuen Schub geben, wohingegen eine nachhaltige Entspannung der Lage zu einer deutlichen Abkühlung der Preisspekulationen führen dürfte.

Kurzum: Aus charttechnischer Sicht hat die Aktie des US-Ölkonzerns nun eine wichtige Zone erreicht. Ein baldiger Test des Widerstandsniveaus 74,0 / 74,5 US-Dollar scheint unter den aktuellen Gegebenheiten möglich zu sein. Ein signifikanter Ausbruch über diese Zone wäre dann als charttechnischer Befreiungsschlag zu bewerten. Um den Druck auf der Oberseite aufrecht zu halten, sollte es nun nicht mehr unter die 68,0 US-Dollar gehen. In jedem gilt es, einen Bruch der 65er Marke zu verhindern. Sollte dieser Fall eintreten, muss die Lage neu bewertet werden.