Minimal schrammte die Nvidia-Aktie am Dienstag am 2019er Jahreshoch vorbei. Es war am 23. Dezember ausgebildet worden und hatte den Kurs bis auf 241,81 US-Dollar ansteigen lassen. Das 2020er Jahreshoch steht „nur“ bei 241,77 US-Dollar. Es macht aber die Ambitionen der Bullen auf eine Fortsetzung der Rallye deutlich.

