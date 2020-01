Ja, er ist wieder da! Mit der ersten Ausgabe im neuen Jahrzehnt! Die neue Smart Investor Ausgabe 01/2020! Die Top-Themen unserer Smart Investor-Partnerredaktion zum Jahresanfang: Mehr als ein Blick in die Glaskugel!



Neues Jahr, neuer Smart Investor! In der Januar-Ausgabe wagt die Smart-Investor-Redaktion wieder ihren traditionellen Blick in die Zukunft: Wird das Jahr 2020 ein bloßes „Weiter so!“, oder zeigen sich an der Jahrzehntgrenze – wie so oft in der Vergangenheit – größere Trendbrüche? Smart Investor analysiert die wesentlichen Bestimmungsgründe für die Märkte zwischen Trends, Notenbanken und Geopolitik. Zumindest eines zeigte sich bereits in den Handelstagen um den Jahreswechsel: Edelmetalle werden im laufenden Jahr eine tragende Rolle spielen, und zwar unabhängig von den tagesaktuellen Ereignissen im Nahen Osten.