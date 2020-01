Familienförderung: CSU plant „vierte Säule der Altersvorsorge“

Neben der gesetzlichen, betrieblichen und privaten Vorsorge für den eigenen Ruhestand soll es künftig ein sogenanntes Renten-Starterkit für jedes Kind geben. Das fordert jetzt die CSU-Landesgruppe im Bundestag. Die Gewerkschaften benennen jedoch immense Probleme der Pläne."Wir wollen die Rentenwende – weg vom Generationenkonflikt hin zu mehr Generationengerechtigkeit", heißt es in den sozialpolitischen Beschlüssen der jüngsten Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im Bundestag in Kloster Seeon. Dazu sollten die bestehenden drei Säulen der Altersvorsorge um eine vierte Säule ergänzt werden, so die Christsozialen weiter.Konkret umgesetzt werden solle per "Starterkit für die Altersvorsorge" für jedes Kind ab Geburt bis zum 18. Lebensjahr: Der Staat zahlt den CSU-Plänen...