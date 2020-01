NEW YORK (dpa-AFX) - Eher moderate Töne von US-Präsident Donald Trump nach dem Vergeltungsschlag des Iran haben am Mittwoch die Kurse am US-Aktienmarkt steigen lassen. Der marktbreite S&P 500 erreichte kurz nach den Aussagen ein Rekordhoch und verbuchte zuletzt ein Plus von 0,58 Prozent auf 3255,99 Punkte.

Auch die Indizes an der Technologiebörse Nasdaq drangen in bisher nicht erreichte Höhen vor. Der Nasdaq 100 gewann zuletzt 0,82 Prozent auf 8918,57 Punkte. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es um 0,63 Prozent nach oben auf 28 763,57 Punkte. Bis zu seiner Bestmarke fehlen nur etwas mehr als 100 Punkte.