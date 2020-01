US-Anleihen weiten Verluste aus nach Trump-Reaktion auf Iran-Vergeltung

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der eher moderaten Reaktion von US-Präsident Donald Trump auf den iranischen Vergeltungsanschlag haben US-Staatsanleihen ihre Kursverluste am Mittwoch ausgeweitet. Am Aktienmarkt gingen die Anleger wieder stärker ins Risiko, teilweise stiegen die Indizes auf Rekordhöhen. Den vermeintlich sicheren Rentenpapieren kehrten Anleger den Rücken.

Die unmittelbare Gefahr eines neuen Krieges im Nahen Osten scheint zunächst gebannt. Die Vereinten Nationen werteten die Trump-Aussagen als Deeskalationszeichen im Konflikt mit dem Iran.