Kurzfristig ist das Währungspaar Euro zur türkischen Lira im Bereich von 6,70 TRY an seine Grenzen gestoßen und wie erwartet zur Unterseite abgedreht. Das eröffnet naturgemäß wieder neue Handelsgelegenheiten, diese dürften sich aber nur in einem kurzfristigen Rahmen und im übergeordneten Aufwärtstrend abspielen. Ein sogenannter Vergleich des Euro zu anderen großen Währungen - Intermarket-Vergleich - offenbart eine allumfassende Schwäche des der Gemeinschaftswährung, die durchaus für einen kurzfristigen Positionsaufbau beim vorgestellten FX-Paar EUR/TRY herangezogen werden kann. Es ist an dieser Stelle allerdings auch noch einmal zu betonen, dass die aktuelle wirtschaftliche Lage der Türkei eine weitere Abwertung der Landeswährung unter ökonomischen Gesichtspunkten vermuten lässt und hierdurch ein Short-Investment erhöhten Risiken ausgesetzt ist.

Der merkliche Verlusttag vom Mittwoch hat ein deutliches Zeichen gesetzt, nach einem zwischengeschalteten Pullback dürfte sich nach technischen Zählalgorithmus eine weitere Verkaufswelle anschließen und das Paar in den Bereich von 6,4465 TRY weiter runter drücken. Das wäre die Minimalanforderung an eine kurzfristige Korrektur, die an dieser Stelle auch schon enden könnte. Über ein spekulatives Short-Investment beispielsweise über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN SR31M5 können Investoren hierdurch eine Rendite von bis zu 60 Prozent erzielen. Eine passende Verlustbegrenzung sollte das Niveau von vorerst 6,65 TRY allerdings nicht unterschreiten. Sollte es wider Erwarten darüber aufwärtsgehen, könnte sogar noch einmal ein Rücklauf zurück an 6,70 TRY einsetzen. Ein Ausbruch darüber scheint unter den technischen Gesichtspunkten unwahrscheinlich, kann aber nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

EUR/TRY (Tageschart in TRY) Tendenz: