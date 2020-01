Es ist ein wiederkehrendes Muster der Aktienmärkte: Donald Trump erzeugt eine Krise, die vorher so nicht vorhanden war - und dann macht er einen Rückzieher von seinen vorherigen Drohungen mit der Folge neuer Allzeithochs bei den Indizes. Das passierte gestern einmal mehr an der Wall Street mit neuen Allzeithochs, der Dax könnte heute den Anöauf auf sein Allzeithoch starten - und das trotz des Einschlags von Raketen in der grünen Zone in Bagdad gestern spät Abends. Für die Aktienmärkte kurzfristig relevanter ist offenkundig die gestrige Botschaft von Donald Trump, nicht militärisch antworten zu wollen. Damit ist die Iran-Krise, die Trump in dieser Form erst provoziert hat, scheinbar abgehakt..

Das Video "Methode Trump und Allzeithochs!" sehen Sie hier..