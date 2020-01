flatex Morning-news

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex beendete den Mittwoch via Xetra mit einem Kursplus von 0,71 Prozent bei 13.320,18 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund 3,50 Milliarden Euro. Auch die restlichen umsatzstarken europäischen Leitindizes konnten überwiegend Kursgewinne verbuchen, lediglich der Züricher SMI gab leicht nach. Letzteres dürfte in erster Linie auf den weiter erstarkten Schweizer Franken (CHF) zurückzuführen sein. Der EuroStoxx50 gewann um 0,35 Prozent auf 3.772,56 Zähler hinzu. An der Wall Street konnten die drei führenden US-Indizes Dow Jones, NSDAQ100 und S&P500 durchweg zulegen. Der ADP-Arbeitsmarktbericht für den Dezember gab mit einem Jobzuwachs von 202.000 Stellen möglicherweise einen Vorgeschmack für ebenso starke Arbeitsmarktdaten für den Monat Dezember, die am Freitag um 14:30 Uhr zur Veröffentlichung anstehen. Der NASDAQ100 und der S&P500 konnten am Mittwoch neue Rekorde erreichen. Die Kurse zogen vor allem nach der Rede von US-Präsident Donald Trump an, der sich zur weiteren Vorgehenswese der USA gegenüber dem Iran erklärte. Trumps Ausführungen waren deeskalierend zu interpretieren, wenngleich er dem Iran unmissverständlich die militärische Stärke der USA aufwies. Trump sprach von großartigen US-Militär und einem großartigen Equipment, aber auch davon es nicht notwendigerweise einsetzen zu müssen. Die Deeskalationsbestandteile der Rede kamen bei den Marktteilnehmern gut an und auch der Fakt, nicht auf die iranischen Anschläge auf die US-Basis im Irak antworten zu wollen.

Am heutigen Donnerstag wurde bereits um 08:00 Uhr die deutsche Industrieproduktion und die deutsche Handels- und Leistungsbilanz für den November ausgewiesen. Im weiteren Verlauf des Vormittags werden um 10:00 Uhr mit der Industrieproduktion und den Arbeitslosenzahlen (beide Werte für den November) italienische Daten ausgegeben. Um 10:30 Uhr tritt der Gouverneur der Bank of England vor die Mikrophone und hält eine Rede, die vor allem für Anleger in britischen Wertpapieren oder auch für Spekulanten im britischen Pfund (GBP) von Interesse sein könnte. Um 11:00 Uhr wird die November-Arbeitslosenrate für die Eurozone veröffentlicht und um 14:30 Uhr folgen noch die wöchentlichen US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Von der Unternehmensseite berichten unter anderem die US-Konzerne Lindsay Corporation, The Simply Good Foods Company, Acuity Barands, AZZ, WD-40, KB Home und Synnex Corporation. Sie haben noch keinen dieser Namen je gehört? Diese Unternehmen weisen aber jeweils mehr als eine Milliarde Marktkapitalisierung auf oder eben deutlich mehr.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte wiesen am Morgen allesamt Kursgewinne auf und auch die US-Futures konnten durchweg weiter klettern. Die ersten DAX-Indikationen lagen bei 13.425 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schloss am Mittwoch via Xetra mit einem Kursgewinn von 0,71 Prozent bei 13.320,18 Punkten. Ausgehend vom Verlaufstief des 15. August 2019 bei 11.266,48 Punkten bis zum Hoch des 16. Dezember 2019 bei 13.425,85 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu ermitteln. Die Widerstände wären bei den Marken von 13.426 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 13.741/13.936/14.250 und 14.759 Punkten in Betracht zu ziehen. Die Unterstützungen wären bei 12.916/12.601 und 12.346 Punkten auszumachen.





