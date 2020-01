Nachdem das Wertpapier von Intesa Sanpaolo im Bereich von 3,25 Euro Anfang 2018 mit einem weiteren Kursanstieg gescheitert war, setzte ein Abwärtstrend ein und drückte die Notierungen der Bank in den Bereich von rund 1,80 Euro wieder abwärts. An dieser Stelle startete anschließend eine mehr als einjährige Bodenbildungsphase mit einer dazugehörigen Begrenzung um 2,40 Euro, an die der Wert zuletzt wieder herangelaufen ist. Ein Ausbruch ist zwar noch nicht gelungen, dieser könnte aber aufgrund der immer kleiner werdenden Schwankungsbreite auf der Unterseite schon bald Realität werden und mittelfristig vielversprechende Handelsansätze liefern. Eine gute Vorbereitung sollte jetzt nicht vernachlässigt werden.

Hop oder Top

Nachdem am Montag der 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) bei 2,31 Euro erneut getestet wurde, sprangen die Notierungen der I wieder merklich an. Aber nur ein nachhaltiger Kursanstieg auf Wochenschlusskursbasis über 2,40 Euro kann zum gewünschten mittelfristigen Kaufsignal führen und anschließend fortgesetztes Aufwärtspotenzial in den Bereich der Widerstände aus Sommer 2018 um 2,65 Euro freisetzen. Sollten Käufer darüber hinaus weiter dran bleiben, bestünde sogar die Möglichkeit in den mittelfristigen Zielbereich von 2,74 Euro vorzudringen. Hierzu kann beispielsweise auf das mit einem Hebel von 9,06 ausgestattete und zeitlich unbeschränkte Turbo Long Zertifikat WKN DF81AG zurückgegriffen werden. Eine Verlustbegrenzung sollte stets unterhalb des 50-Tage-Durchschnitts gehalten werden, dieser notiert aktuell bei rund 2,31 Euro. Ein Kursrutsch darunter würde hingegen die Annahme weitere Abgaben in den Bereich von zunächst 2,15 Euro und somit den EMA 200 (rote Linie) stützen.