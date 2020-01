Das Unternehmen Deutsche Börse rechnet sich für die nahe Zukunft (2019 bis 2022) Chancen für ein durchschnittliches Gewinn-Wachstum (EPS) von 9 % p.a. aus. Das geplante Wachstum soll unter anderem organisch aus dem breit aufgestellten Produkt – und Dienstleistungsportfolio gewonnen werden. Hier rechnet das Management mit steigender Nachfrage nach börslichen Lösungen für Geschäftsvorgänge, die bis dato außerbörslich getätigt wurden. Ein konkreter Trend ist in diesem Fall das Wachstum von passiven Investments wie beispielsweise börsengehandelte Indexfonds. Grundsätzlich will die Deutsche Börse Chancen nützen, die sich aus der technologischen Transformation ergeben. Weiters steht der Fokus auf Eingliederung von passenden Firmen und der Nutzung von Skaleneffekten.

Der Aktienkurs der Deutschen Börse präsentiert sich seit Juli 2012 in einer von verhältnismäßig kleinen Rücksetzern geprägten Aufwärtsbewegung. War die Aktie damals um 35 Euro zu haben, so muss ein Investor aktuell um die 142 Euro dafür ausgeben. Die letzte Konsolidierung erfolgte von August 2018 bis Ende Dezember 2018 im Vergleich zu anderen Werten recht moderat. Ab Mitte Februar 2019 wurde die Konsolidierung abgeschlossen und der Kurs entwickelte sich im Zuge eines Aufwärtstrends zum all time high von 145,95 Euro Mitte Oktober 2019. Aktuell ist der Kurs nach einer Verschnaufpause im November 2019 erneut in einen Aufwärtstrend übergegangen, der allerdings eine geringere Steigung aufweist. Dies erscheint als „gesünder“, nachdem das KGV von 2019 bereits bei 25 liegt, und permanent höhere Wachstumszahlen aus den Geschäftsfeldern der Deutschen Börse schwer zu verdienen sind. Als Ziel der erwarteten Kurssteigerung fungiert das all time high bei 146 Euro. Ein Rückgang sollte knapp unter dem Support bei 137 Euro mit einem Stop Loss abgefangen werden.

Deutsche Börse (Tageschart in Euro) Tendenz: