Natixis Investment Managers: Klare Antworten auf die 10 wichtigsten Fragen im Neuen Jahr

„Werden wir in den USA oder in der Weltwirtschaft eine Rezession erleben? Nein. Wir glauben, dass es 2020 zu einer weiteren, wenn auch moderaten Erholung der Wirtschaftstätigkeit kommen wird. Wir gehen davon aus, dass sich das Wachstum in den großen Volkswirtschaften in der Nähe des Trendniveaus bewegen wird, glauben aber, dass die USA auf der positiven Seite überraschen könnten.

Wird der Waffenstillstand im Handel zwischen den USA und China halten? Ja. Wir gehen davon aus, dass der jüngste Waffenstillstand andauern wird, da beide Seiten starke Anreize haben, eine weitere Eskalation zu vermeiden. Wir glauben jedoch, dass sich andere "Phasen" oder ein allumfassendes Handelsabkommen als illusorisch erweisen werden, da die Gespräche wahrscheinlich zum Stillstand kommen werden.