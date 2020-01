Columbia Threadneedle: Anleihen-Aussichten sind prekär

„Die Wahrscheinlichkeit, dass es in den Industrieländern 2020 zu einer Rezession kommt, ist hoch“, schreibt Gene Tannuzzo, stellvertretender Anleihen-Chef bei Columbia Threadneedle, angesichts dessen in einem aktuellen Marktausblick. Besonders hoch sei das Rezessionsrisiko in Deutschland, den USA und Großbritannien (abhängig vom Ausgang des Brexits).

In Anbetracht dieses unsicheren Ausblicks sollten Anleihenanleger im Jahr 2020 Ausschau nach sicheren Häfen halten. Dies sei durch die weit verbreiteten Negativzinsen schwierig. Columbia Threadneedle erwartet in dieser Hinsicht keine Trendwende, denn die Notenbanken dürften ihre Geldpolitik im Jahr 2020 kaum straffen.