Nachdem Classic mit den letzten Bohrprogrammen auf Kat Gap schon sehr erfolgreich war und unter anderem zahlreiche Abschnitte mit hochgradiger Goldvererzung nahe der Oberfläche nachweisen konnte, konzentriert man sich weiterhin auf den sogenannten Granit-Grünstein-Kontakt, von dessen 3,5 Kilometer potenzieller Streichlänge Classic erst 500 Meter mit Bohrungen untersucht hat.



Quelle: Classic Minerals

Dieses Mal aber wird sich das Unternehmen auf den Bereich unterhalb der jüngst erbohrten hochgradigen Goldvererzung entlang eines 100 Meter langen Abschnitts konzentrieren, der nördlich des quer zum Streichen verlaufenden so genannten Proterozoic Dyke (s. Abbildung) liegt. Damit will das Unternehmen ein genaueres Verständnis der Orientierung des Abfallens erlangen, was wiederum bei der Planung späterer Bohrungen weiter im Norden des Streichens und vor allem im Gebiet südlich des Proterozoic Dyke helfen soll. Letzteres wurde bislang nur mit wenigen Bohrungen erkundet. Die neuen Bohrungen sollen die Tiefenbereich zwischen 110 und 170 Metern testen.

Wir rechnen, bei aller gebotenen Vorsicht, damit, dass Classic Minerals einmal mehr Ergebnisse vorlegen kann, wie man sie mit den letzten sechs Bohrprogrammen auf Kat Gap erzielte. Die Highlights der vergangenen Bohrungen waren:



Quelle: Classic Minerals

Das Bohrprogramm mit einem Umfang von 1.500 Metern wurde bereits aufgenommen und Classic rechnet noch vor Ende Januar mit Ergebnissen. Wir werden natürlich zeitnah berichten!

Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter: https://goldinvest.de/newsletter

Folgen Sie uns auf Twitter: https://twitter.com/GOLDINVEST_de



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Classic Minerals halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und einer dritten Partei, die im Lager des Emittenten (Classic Minerals) steht, ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, zumal diese dritte Partei die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung zu Classic Minerals entlohnt. Diese dritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Classic Minerals profitieren. Dies ist ein weiterer Interessenkonflikt.