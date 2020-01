Vonovia und Deutsche Bahn kooperieren

Vonovia und die Deutsche Bahn haben eine Zusammenarbeit vereinbart. „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DB erhalten so die Chance - bei gleichen Voraussetzungen - einfacher an einen Besichtigungstermin oder eine Wohnung zu kommen. Ab Januar 2020 wird Vonovia freie Wohnungen kautionsfrei auf der DB-eigenen digitalen Wohnungsbörse anbieten”, meldet das Unternehmen am Donnerstag.Die Bahn will im laufenden Jahr weitere derartige ...