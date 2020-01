Arbeitslosigkeit in der Eurozone weiter auf dem Rückzug

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In der Eurozone ist die Arbeitslosenquote seit dem Hochpunkt vom Frühjahr 2013 kontinuierlich gesunken und zuletzt mit nur noch 7,5% in etwa auf das Niveau von vor der Finanzkrise zurückgegangen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Dabei habe es in den vergangenen gut sechs Jahren jedoch regional unterschiedliche Entwicklungen gegeben. [ mehr