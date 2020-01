Flossbach von Storch zum Edelmetallbesitz: Gold – besser als Papiergeld

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Gold ist wertvoll. Wie wertvoll es r sein kann, zeigt sich in Krisenländern. Denn: Dort ist Gold die Währung der letzten Instanz. Wir zeigen Beispiele.Was wäre, wenn Sie sich mit Ihrem Gehalt gerade mal ein Kilo Kaffee kaufen könnten? Weil das Geld, sobald Sie es in Form von Scheinen und Münzen in der Hand halten, massiv an Wert verliert? Wenn sich Preise innerhalb kürzester Zeit vervielfachen würden? So wie in Venezuela, einem Land im Ausnahmezustand. Seit Anfang 2010 liegt die Inflation dort bei 591 Prozent – pro Jahr.In einer solchen Lage zählen Realwerte. So hat Gold den Bolivar als Zahlungsmittel de facto abgelöst. Bürger des Landes tauschen ihre Schätze inzwischen nicht mehr nur in den Wechselstuben der Hauptstadt Caracas. Manche verkaufen ihre Goldreserven...