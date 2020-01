FRANKFURT (dpa-AFX) - Gemäßigte Worte von US-Präsident Donald Trump im Konflikt mit dem Iran haben dem Dax am Donnerstag weiteren Rückenwind verliehen. Gegen Mittag gewann der deutsche Leitindex 1,16 Prozent auf 13 474,29 Punkte. Damit fehlen ihm aktuell nur noch etwas mehr als 100 Punkte zur bisherigen Bestmarke vom Januar 2018. Damals hatte er sein bisheriges Rekordhoch von 13 596 Zählern erreicht.

Die unmittelbare Gefahr eines neuen Krieges im Nahen Osten scheint zunächst gebannt. Trump kündigte am Vortag bei einer Ansprache an die Nation zwar neue Wirtschaftssanktionen gegen den Iran an, aber keine weiteren Militärschläge. "Es scheint fraglich, ob Trump im Wahljahr einen Krieg vom Zaun brechen will", schrieb Analyst Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel. Das amerikanische Volk sei "erwiesenermaßen kriegsmüde".