Northern Bitcoin wird zu Northern Data

Northern Bitcoin vollzieht die geplante Namensänderung. Das Unternehmen wird zukünftig als Northern Data AG firmieren und wird seit dem 1. Januar von Aroosh Thillainathan geführt. „Die Namensänderung wurde im Zuge des Mergers der Northern Bitcoin AG mit der Whinstone US, Inc. in einer außerordentlichen Hauptversammlung am 30. Dezember 2019 auf Beschluss der Aktionäre festgelegt”, so das Krypto-Unternehmen am Donnerstag. ...