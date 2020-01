Daimler hat heute Absatzzahlen für die Sparte Mercedes-Benz Cars vorgelegt. Der Autobauer meldet einen Absatz von 2,456 Millionen Fahrzeugen für das vergangene Jahr - ein Plus von 0,7 Prozent zum Vorjahr. Auf den Dezember entfallen 217.149 Autos, was einem Zuwachs von 0,1 Prozent entspricht. Das Wachstum wurde von der Kernsparte Mercedes-Benz getragen, während bei smart der Absatz gesunken ist.„Das neunte Rekordjahr in Folge ...