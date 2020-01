Varta Aktie erholt sich - Konzern setzt Zeichen gegen gestrige Unruhe an der Börse

Nach dem gestrigen drastischen Kurssturz geht die Varta Aktie am Donnerstag auf Erholungskurs. Der aktuelle Kurszuwachs von rund 6 Prozent auf 97,50 Euro kompensiert aber nur Teile der gestrigen Wertverluste: Am Mittwoch war Vartas Aktienkurs von 117,60 Euro auf 89,20 Euro abgestürzt. Auslöser waren Patentstreitigkeiten mit chinesischen Konkurrenten, die stärker in den Fokus der Öffentlichkeit drangen und die Sorgen vor wachsender ...