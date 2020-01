RWE setzt sich wieder in Bewegung!

Nach den massiven Kursverlusten bis in das Jahr 2015 drehte der Trend im September selben Jahres zur Oberseite und hält bis heute an. Dabei konnte die Aktie bislang gut 213 Prozent an Wert zugewinnen und sich auf ein bisheriges Jahreshoch in 2019 bei 28,81 Euro hochkämpfen. Die letzten Wochen über war der Kursverlauf jedoch von einer kurzfristigen Korrektur geprägt, die bis in den Bereich von rund 25,00 Euro abwärts reichte. Dort fand RWE jedoch rasch einen Boden und konnte diesen intraday und dynamisch abschließen. Zwar ist der Handelstag noch nicht vorüber, der Kaufdruck an den Märkten dürfte nach aktueller Erkenntnislage jedoch weitere Gewinne ermöglichen, an denen auch Anleger durch entsprechende Hebelzertifikate überproportional partizipieren können.