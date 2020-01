Schwäche in der deutschen Industrie scheint anzuhalten

Linz (www.aktiencheck.de) - Gestern wurden die Zahlen für den Auftragseingang in der deutschen Industrie für November bekannt gegeben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Schwache Auftragseingänge aus dem Ausland und das Fehlen von Großaufträgen hätten zu einem Rückgang von 1,3% im November geführt. [ mehr