Das Immobilien-Unternehmen publity meldet Details zum bisherigen Wandlungsvolumen der Wandelanleihe 2015/2020. „Seit Mitte November 2019 wurden insgesamt 4.100 Teilschuldverschreibungen mit einem Nominalvolumen von 4.100.000 Euro in Aktien von publity gewandelt. In diesem Zuge wurden 109.149 neue Aktien ausgegeben”, heißt es am Donnerstag von Seiten des Unternehmens.Das noch ausstehende Volumen von publitys Wandelanleihe ist ...