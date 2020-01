Varta und Tesla – unter Feuer und mit irren Zielen

Liebe Leser, soviel vorweg – Tesla ist super teuer, Varta nun wieder attraktiv. Wir hatten die Aktie bei 115/120 mehrmals short empfohlen, unsere Abonnenten hatten am Mittwoch ja den Spaß, einen 100%er zu feiern. Nun gilt aber – bitte wieder drehen. Long ist angesagt, denn fundamental passt es und wir sehen Ziele oberhalb der 100. Dazu nehmt Ihr die DF78AS als Turbo Bull ins Depot, Limit auf 1,35 Euro. Die JM2WJ8 ist die Alternative für den kleineren Hebel. Anders Tesla – da geht es nur um einen Squeeze und völlig irrationale Bewertung. Wir erläuterten das und sehen Korrekturziele bis locker 400 Dollar. Bei der 500 nun kann man gegen den festen Markt einen ersten Turbo Short wagen. Die Analyse gibt es wie alle weiteren Analysen im Exklusivbereich. Beim DAX gilt – die Sentiments am US-Markt sind massiv zu teuer. Bei 13500 nehmt Ihr Gewinne raus und kauft die KA54ZF – Short-Spekulativ gegen den starken Markt. Übrigens – auch Palladium ist hoffnungslos überkauft. Dazu gibt es ebenfalls am Freitag was für unsere Abonnenten.