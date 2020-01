München (www.aktiencheck.de) - In Deutschland stockt der Ausbau der Windenergie, so Marc Decker, Head of Asset Management von Merck Finck Privatbankiers.Zwar habe sie im deutschen Energiemix im Jahr 2019 mit einem Anteil von 21 Prozent erstmals auf Platz 1, noch vor der Braunkohle gelegen. Doch nun hätten regulatorische und bürokratische Hürden sowie zunehmende Bedenken von Bürgern den Bau neuer Projekte auf dem Festland ("onshore") ausgebremst. [ mehr