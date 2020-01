Osino Resources hat heute weitere Details und Ergebnisse zum jüngsten Bohrprogramm veröffentlicht. Das Unternehmen ist auf Erfolgsspur und stellt weiteres Potenzial für Wertsteigerungen in Aussicht.

Erfahrungen in Nambia

Das kanadische Explorationsunternehmen Osino Resources (ISIN: CA68828L1004 / TSX-V: OSI) wird von Heye Daun als CEO geleitet. Daun ist erfahrener Unternehmer und konnte in Namibia bereits in der Vergangenheit ein Goldprojekt zur Übernahme durch B2 Gold entwickeln. Mit Osino plant er möglicherweise diese Erfolgsgeschichte zu wiederholen, und scheint sogar auf dem richtigen Weg zu sein.

Entdeckung ‚Twin Hills Central‘

Wie Osino heute mitteilte, haben 26 der 31 Löcher aus den ‚Phase 1‘- und ‚Phase 2‘-Bohrprogrammen bedeutende Goldmineralisierungen durchteuft. Zu den Goldmineralisierungen mit den höchsten Einzelwerten pro Meter zählen 52,0 g/t Gold (Au), 18,3 g/t Au, 15,8 g/t Au und 15,2 g/t Au. Darüber hinaus konnte die bereits bestätigte Goldmineralisierung von 800 m auf 1.200 m um 50 % erhöht werden. Das Unternehmen hat bereits in Aussicht gestellt, dass die noch ausstehenden ‚Phase 2‘-Bohrergebnisse bis Ende des laufenden Monats veröffentlicht werden könnten.

Wichtigste Ergebnisse im Überblick

Das Unternehmen kann mit den heute veröffentlichten Details in die weitere Planung der Erkundung und Entwicklung des Gebietes einsteigen. Die gemeldeten oberflächennahen hohen Gehalte über lange Strecken geben eindeutig Anlass zur Vermutung, dass Osino auf dem richtigen Weg ist. Denn:

92 m mit 1,40 g/t Au (20 - 112 m), einschließlich 35 m mit 2,54 g/t Au

68 m mit 2,58 g/t Au (173 - 200 m), einschließlich 8 m mit 7,50 g/t Au

68 m mit 0,99 g/t Au (8 - 76 m), einschließlich 24 m mit 2,07 g/t Au

54 m mit 0,89 g/t Au (90 - 144 m), einschließlich 13 m mit 1,44 g/t Au und 5 m mit 2,03 g/t Au

findet man nicht alle Tage.

Geologe verdeutlicht die technischen Details

David Underwood, VP Exploration von Osino Resources, verdeutlichte die hervorragenden Ergebnisse so:

„Die neuen Bohrergebnisse von ‚Twin Hills Central‘ erweitern die Goldmineralisierung auf eine Streichlänge von nun 1.200 m und beinhalten unseren bisher besten Abschnitt über 92 m mit 1,40 g/t Au in Loch OKD024. Dieser herausragende Abschnitt befindet sich am südwestlichen Ende des gebohrten Bereichs bei ‚THC‘, rund 1.000 m von einem weiteren außergewöhnlichen neuen Analyseergebnis aus OKD022 entfernt. Dies verdeutlicht die Kontinuität, das Ausmaß und das wirtschaftliche Potenzial des wachsenden Goldsystems auf ‚Twin Hills‘. Wir freuen uns darauf, die verschiedenen neuen hochgradigen Erzfälle und mächtigen Zonen mit Goldmineralisierungen im Zuge des nächsten Bohrprogramms weiter nach Osten, Süden und Westen zu erweitern. Sobald wir die Analyseergebnisse aus den verbleibenden zwei Bohrlöchern erhalten haben, werden wir im nächsten Schritt, die geologischen, strukturellen und Mineralisierungsmodelle für ‚THC‘ aktualisieren und die Planungen für die nächste Bohrrunde aufnehmen.“

Die Dimension der Ergebnisse

Heye Daun, CEO von Osino, ergänzt die technischen Aussagen des Geologen und verdeutlicht die Dimension so:

„Um die bisherigen Ergebnisse unseres Bohrprogramms von ‚Twin Hills‘ ins rechte Licht zu rücken, haben wir die Analyseergebnisse aus unseren ersten 31 Bohrlöchern mit den ersten 31 Erkundungsbohrlöchern verglichen, die in den Jahren zwischen 1999 und 2004 im Goldprojekt ‚Otjikoto‘ von B2 Gold nach der Entdeckung absolviert wurden. Auf Grundlage dieser Analyse ergibt sich aus der Multiplikation des durchschnittlichen Goldmineralisierungsabschnitts bei ‚Twin Hills‘ mit dem durchschnittlichen ungedeckelten Gehalt des Bohrlochs ein Wert von 51 Grammmeter; dies ist die gängige kurze Methode für die Multiplikation der Abschnittsmächtigkeit mit dem Gehalt. Dieser Wert ist etwa 50 % höher als der Wert von 33 Grammmetern für die ersten 31 Löcher bei ‚Otjikoto‘ (durchschnittliche Abschnittsmächtigkeit mal durchschnittlicher Goldgehalt des Bohrlochs). Dies zeigt, dass der erste Explorationserfolg auf ‚Twin Hills‘ tatsächlich mit dem frühen Explorationserfolg bei ‚Otjikoto‘ vergleichbar und sogar besser ist. ‚Twin Hills‘ zeichnet sich als ein großes mineralisiertes System mit einer Streichlänge, einer Mächtigkeit und Goldgehalten ab, die eine zügige Umwandlung in eine Ressource und deren schnellen Ausbau versprechen, wenn die nächsten Bohrungen in die Phase der Ressourcenabgrenzung übergehen. Diese Analyse basiert auf den eigenen bisherigen Analyseergebnisse von Osino bei ‚Twin Hills‘ und den gemeldeten Bohrlochabschnitten aus dem unabhängigen Fachbericht für das Goldprojekt ‚Otjikoto‘, der im August 2009 von SRK Consulting fertiggestellt wurde.“

Quelle: Osino Resources

Aktivitäten im Lageplan

Das Gebiet ‚Twin Hills Central‘ hat bereits bedeutende Ergebnisse hervorgebracht. Das Unternehmen wird nach der Auswertung der verbleibenden Analyseergebnisse die weiteren Arbeitsprogramme für 2020 erarbeiten. Zum Ende des ersten Quartals 2020 sollen bereits wieder die nächsten Bohrungen starten, so das Unternehmen in der heutigen Meldung. Schon jetzt ist aber klar, dass die bisherigen Analyseergebnisse auf ein Vorkommen von strukturell kontrollierten hochgradigen Erzfällen innerhalb des größeren Mineralisierungsmantels hinweisen.

Quelle: Osino Resources

Aktie im Fokus

Osino Resources hat rund 67 Mio. Aktien ausstehen und im vergangenen September wechselten in der Spitze bei 1,07 CAD die Anteile ihre Besitzer. In den vergangenen Wochen notierte der Titel mit steigender Tendenz zwischen 0,60 CAD und 0,80 CAD. Möglicherweise wird der Markt die positiven Bohrergebnisse honorieren und der Aktienkurs einen neuen Höchststand erreichen.

