NEW YORK (dpa-AFX) - An den New Yorker Börsen geht die Rekordjagd nach den jüngsten Entspannungssignalen im USA-Iran-Konflikt weiter. Am Donnerstag rückten alle großen Indizes bereits kurz nach der Eröffnung in bislang unbekannte Höhen vor. Das nächste runde Ziel für den Leitindex Dow Jones Industrial ist nun die Marke von 29 000 Punkten. Zuletzt notierte er bei 28 863,09 Punkten und damit zum Vortagesschluss 0,42 Prozent höher. Sein Rekord steht aktuell bei 28 919,00 Punkten.

Der marktbreite S&P 500 gewann zuletzt 0,42 Prozent auf 3266,57 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,82 Prozent auf 8985,39 Zähler zu. Auch in Asien und Europa reagierten die Aktienmärkte mit Zuwächsen, nachdem US-Präsident Donald Trump zwar neue Wirtschaftssanktionen gegen den Iran angekündigt hatte, aber keine weiteren Militärschläge. Zuvor hatte der Iran einen Vergeltungsangriff auf US-Militärbasen im Irak als Reaktion auf die gezielten Tötung des iranischen Top-Generals Ghassem Soleimani verübt.

Die Vereinten Nationen werteten die Trump-Aussagen als Deeskalationszeichen. Zudem deutete der iranische Verteidigungsminister Ami Hatami am Donnerstag in einem auf Twitter verbreiteten Video-Interview an, eher auf politische Mittel zu setzen. "Unser nächster Schritt wird davon abhängen, welche Schritte die andere Seite unternehmen wird", sagte Hatami.

"Dieser Konflikt scheint so plötzlich und unerwartet aufgehört zu haben, wie er begonnen hat", schrieb Marktbeobachter Craig Erlam von der Devisenplattform Oanda. "Was auch immer die Gründe für die Deeskalation gewesen sein mögen - an den Märkten haben sie für neue Zuversicht gesorgt und die Risikofreude zurückgebracht."/ajx/he