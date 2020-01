Fonds-News: Edelmetallfonds bester Fonds des Jahres 2019

Top-Fonds: Stabilitas Silber+Weissmetalle

Zwei Branchenmagazine küren den Stabilitas Silber+Weissmetalle zum besten Fonds des Jahres 2019 – diese und weitere News im Überblick.

Sowohl die Wirtschaftswoche als auch das Online-Portal Das Investment haben den Stabilitas Silber+Weissmetalle (LU0265803667) als besten Fonds des Jahres 2019 ausgezeichnet. Grundlage bildete die Wertentwicklung des Fonds, die mit über 70 Prozentpunkten sämtliche Mitbewerber in dem Jahr übertraf. FondsDISCOUNT.de führte mit Fondsmanager Martin Siegel von Stabilitas im Dezember ein Interview. Ein weiterer Edelmetallfonds, der Earth Gold Fund UI (ISIN: DE000A0Q2SD8), schaffte es in die Rankings beider Magazine in die Top vier. Insgesamt markieren diese Platzierungen ein glänzendes Comeback dieser Fondskategorie, die in den letzten Jahren nicht diese Beachtung fand.