Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Während die Orders der inländischen Kunden um 15 Prozent zurückgingen, bestellten ausländische Kunden 14 Prozent weniger Maschinen, so VDMA in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Aus den EURO-Partnerländern kamen 11 Prozent weniger Aufträge, für die Nicht-EURO-Länder steht ein Minus von 16 Prozent in den Büchern. [ mehr