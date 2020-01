Laut BVK-Strukturanalyse: So groß ist ein durchschnittlicher Versicherungsvertrieb

Versicherungsvermittlerfirmen sind meist relativ klein, viele Branchenangehörige sind als Ein-Personen-Unternehmen am Markt aktiv. Besonders häufig kommen solche Kleinstunternehmen in einem bestimmten Vermittlersegment vor, hat der Branchenverbands BVK ermittelt. In einem durchschnittlichen deutschen Versicherungsvermittlungs-Betrieb arbeiten vier bis fünf Personen. Das ist Teilergebnis einer Studie, die der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) in Zusammenarbeit mit Matthias Beenken von der Fachhochschule Dortmund und dem Branchenmedium Versicherungsjournal durchgeführt hat. 2.500 Einfirmen- und Mehrfachvertreter sowie Makler gaben im Rahmen der "BVK-Strukturanalyse 2018/2019" Auskunft zu ihrer beruflichen Tätigkeit.Demnach gibt es im hiesigen...