Wenn man auf das Jahr 2019 zurückblickt, gab es einige Themen, mit denen sich Sanpuro auseinandergesetzt hat. Ein Jahresüberblick verschafft uns eine kurze Übersicht über die relevanten Beiträge.

Das Jahr fing mit neuen Innovationen und Ideen an. Die Firma Sanpuro ist dabei, ihr Produktsortiment zu erweitern und stellt das neue Erfrischungsgetränk „Kollago“ vor, welches kurz davor ist in den Markt einzutreten. Der Wellnessdrink soll Schönheitspflege und Genuss miteinander verbinden. Außerdem soll es Spaß machen, Kollago als Wellnessdrink zu sich zu nehmen. Dabei möchte Sanpuro ein grundlegendes Schönheitsproblem ansprechen, welches sich an eine Zielgruppe, ab dem 25. Lebensjahr richtet. Das bedeutende Stichwort ist „Kollagen“, welches eine enorme Rolle bei dem neuen Beautydrink spielt. Denn es soll die Haut unterstützen und stabilisieren. Anfang nächsten Jahres soll das Produkt auf dem Markt erscheinen. Die Chancen, für das neue Produkt, stehen nicht schlecht, da sich der globale Markt für Beauty-Drinks noch in seinem Anfangsstadium befindet.

Sanpuro ist bekannt für sein Premiumwasser, welches zu den hochwertigen Wassern zählt. Mit diesem Wissen fanden auch prominente Schauspieler wie Vincent de Paul ihr Interesse als Anleger für diese Aktie.Wasser zählt zu den wichtigen Rohstoffen und ist somit auch als Wertanlage vorhanden.

Verbraucherthemen im Überblick

Gerade wenn es um das Thema Wasser geht, wird viel diskutiert. Bei den Verbrauchern gehen die Meinungen, insbesondere wenn es sich um das Thema „Leitungswasser und Mineralwasser“ handelt, auseinander. Zunächst vergleicht man beide Varianten und stellt sich die Frage, welches der beiden nun gesünder ist. Grundsätzlich unterscheiden sie sich von ihren Inhaltsstoffen. Auch in Deutschland stellt man einen Trend, in Richtung Mineralwasser aus dem Supermarkt, fest. Sanpuro klärt über die wesentlichen Unterschiede auf.

Ein nicht zu unterschätzendes Thema, bei dem sich oft Fragen anhäufen, ist das Pfandsystem in Deutschland. Bekannt ist das Einwegpfand, welches mit 25 Cent berechnet wird. Zu dem Pfandsystem gehört auch der Mehrwegpfand. Der Pfand-Betrag unterscheidet sich je nach Verpackung. Da Unternehmen immer mehr auf Nachhaltigkeit setzen, wurden bestimmte Getränkegruppen mit in die Pfandpflicht reingenommen. Dies schreibt das Verpackungsgesetz vom 01.01.2019 vor. Angrenzend zu dem Thema Pfandsystem hat sich Sanpuro auch mit Getränkedeckeln auseinandergesetzt. Auch wenn man ihnen keine große Bedeutung schenken mag, sind sie im Alltag nicht wegzudenken. Häufig begegnet man beispielsweise Schraubverschlüssen bei Erfrischungsgetränken. Wenn man in die Weinwelt hineinblickt, sind im Supermarkt auch Schraubverschlüsse und Korken vorhanden. Beim sofortigen Vergleich, in Hinblick auf die Haltbarkeit, sind Vor-und Nachteile zu sehen.

Fakten über Produktkennzeichnungen

Beschäftigt man sich näher mit der Verpackung, fallen gewisse Details auf. Insbesondere was die Produktkennzeichnungen eines Produkts betrifft, achten Verbraucher vor allem auf die Inhaltsstoffe und woher das Produkt genau kommt. Eine Produktkennzeichnung ist daher auf einige Eigenschaften angewiesen, sodass es rechtskonform ist. Sanpuro geht explizit auf die Kennzeichnungsverfahren ein, wie man ein Produkt auf unterschiedlicher Art und Weise kennzeichnen kann. Einer der Verfahren ist beispielsweise der Tintenstrahldrucker, der durch kleine Tintentröpfchen ein Druckbild erstellt.

Interessantes über Trinkkulturen

Ein weiteres beliebtes Thema, was sicherlich auf große Beliebtheit anstößt, sind die Trinkkulturen auf aller Welt. Man kann viel über die Menschen in dem Land erfahren, wenn man sich näher mit deren Trinkgewohnheiten befasst. Jedes Land präsentiert seine eigenen Spezialitäten. Dabei setzt Deutschland auf sein Reinheitsgebot und in asiatischen Ländern geht es exotischer zu, beispielsweise mit einem „lao-lao-whiskey“. Sanpuro klärt auf, was es mit dem Getränk auf sich hat.

