Wirecard – Vertrauensbeweis aus USA

Liebe Leser, In unserem Exklusivbereich haben wir unseren Abonnenten heute eine Auswertung präsentiert, wie sich professionelle Akteure derzeit bei Wirecard positionieren. Sowohl bei den Bullen, als auch bei den Bären sind wahnsinnig hohe Positionen zu finden. Derzeit sieht man dem Aktienkurs das Tauziehen durchaus an. Sowohl nach oben, als auch unten geht derzeit wenig. Unser Favorit ist daher der Inliner HZ4TJU. Sehr spekulativ, aber eben auch ein potentieller Vervierfacher. Ob und wann man long in den Markt reingrätscht, das gibt es täglich bei uns im Video und im ersten Börsenbrief des Tages. Nun zu dem Vertrauen aus den USA seitens JP: Die US-Bank hat die Einstufung für Wirecard auf “Neutral” mit einem Kursziel von 165 Euro belassen – also fast 50% Potenzial.. Mit dem ausstehenden Sondergutachten der Wirtschaftsprüfer von KPMG müsse Wirecard “proaktiv” umgehen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Studie, um die wiederholten Bilanzvorwürfe in der Presse endgültig hinter sich zu lassen. Übrigens – im Sentiment hat der Fear and Greed USA heute die 93 wieder geknackt. Wir raten allen, die stramm investiert sind, abzusichern. Die Short-WKN KA5TR9 ist Pflicht in Eurem Depot, falls Ihr starkes US-Exposure habt.