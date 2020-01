Am Finanzmarkt gibt es den Spruch: "Der Schweizer Franken lügt nie!". Gemeint ist damit die "Sicherer Hafen-Funktion" des Schweizer Franken - und gegenüber dem Euro steigt der Franken heute auf den höchsten Stand seit dem Jahr 2017. Normalerweise ist das ein Zeichen für Risikoaversion, aber an den Aktienmärkten dominiert derzeit im Gegenteil die Gier: die US-Indizes mit neuen Allzeithochs, der Dax auf dem höchsten Stand seit zwei Jahren und schon in Sichweite seines Allzeithochs. Alleine Apple und Microsoft, die beide natürlich heute neue Allzeithochs erreichen, haben eine deutlich höhere Marktkapitalisierung als der gesamte deutsche Aktienmarkt! Es läuft also eine Art Wette zwischen den Aktienmärkten und dem Schweizer Franken..

Das Video "Schweizer Franken lügt nie!" sehen Sie hier..