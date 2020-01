Deutsche Bank: Gunst der Stunde genutzt?

Mit starken Anstiegen startete die Deutsche Bank-Aktie in den ersten Januartagen in das neue Börsenjahr. Zwar hat sich an den grundlegenden Problemen der Bank seit dem Tief vom 4. Dezember bei 6,28 Euro nicht viel geändert, doch die Bullen nutzen die Gunst der Stunde und treiben den Wert auf Kursniveaus, die noch im November kaum ein Anleger für kurzfristig möglich ... Weiterlesen