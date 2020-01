Old Dominion Freight Line - das Speditionsunternehmen legt eine starke Vorstellung hin!

Breakout-Pullback - Tradingstrategie



Symbol: ODFL ISIN: US6795801009

Rückblick: Die 1934 gegründete Old Dominion Freight Line verfügte ursprünglich über einen einzelnen LKW. In den letzten über 80 Jahren entwickelte sich das Unternehmen zu einem führenden nationalen Frachtunternehmen in den USA und einem globalen Transportunternehmen. 2019 hat die Aktie um 60% zugelegt. Nun bietet sich eine interessante Einstiegschance in das Papier des Speditionsunternehmens.