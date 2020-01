Mit neuen Allzeithochs hat die Apple-Aktie in den letzten Wochen wahrlich nicht gegeizt und auch in dieser Woche geht die eindrucksvolle Rekordjagd mit unverminderter Geschwindigkeit weiter. Am Mittwoch wurde dabei durch den Anstieg auf 304,44 US-Dollar auch erstmals die runde 300,00-US-Dollar-Marke nachhaltig überwunden.

Sie hatte den Kurs in den letzten Tagen aufgehalten und die Apple-Aktie in eine kleine untergeordnete Seitwärtsbewegung ... Weiterlesen