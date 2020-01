Aurubis Aktie: Investoren unter Druck!

Am 16. Dezember gelang es den Bullen, die Aurubis-Aktie in der Spitze bis auf 58,00 Euro ansteigen zu lassen. Anschließend setzte eine Konsolidierung ein. Sie verläuft in Gestalt einer bullischen Flagge und lässt daher nach ihrem Ende tendenziell weiter steigende Kurse erwarten.

Ein Ausbruch aus der Flagge schien sich in den vergangenen Tagen immer wieder mal anzukündigen. Gelungen ist er ... Weiterlesen