Wie bereits erwähnt, tendierte der Kaffeepreis zwischen 2011 und Ende 2019 in einem langfristigen Abwärtstrend und fiel auf ein Niveau von gerade einmal 89,59 US-Cent zurück. Erst in diesem Bereich gelang es einen Dreifachboden auszubilden und diesen mit einem Kursanstieg über 114,05 US-Cent sowie den langfristigen Downtrend zu überwinden. Nur wenig später konnte Kaffee an die favorisierte Preismarke von 136,00 US-Cent weiter zulegen. Die rückläufigen Notierungen von diesem Niveau aus kamen allerdings nicht überraschend, die aktuelle Korrektur ist vollkommen im Rahmen eines gewöhnlichen Rücklaufs zurück auf das Ausbruchsniveau zu werten. Genau diese Unterstützung bietet nach dem jüngst aktivierten Kaufsignal eine hervorragende Einstiegsgelegenheit auf mittelfristiger Basis. Natürlich bleibt eine engmaschige Beobachtung der Kaffee-Ernte hiervon nicht ausgenommen, aus technischer Sicht war dies jedoch nur der Auftakt einer sehr viel größeren Erholungsbewegung bei Kaffee.

Aus technischer Sicht ist die Sachlage relativ eindeutig, weitere Rücksetzer müssen nun zwangsläufig bis in den Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts um 110,00 US-Cent sowie der Grenzlinie (rot eingezeichnet) der vorausgegangenen Bodenformation eingeplant werden. Sollte sich in diesem Bereich anschließend ein Boden abzeichnen, können erste sukzessive Long-Positionen beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VF3DEK mit einem Ziel an den Jahreshochs aus 2019 um 136,00 US-Cent eingegangen werden. Mittelfristig stellt das Kursniveau um 154,00 US-Cent eine weitere Zielmarke dar. Für dieses Szenario muss allerdings auch die fundamentale Seite die Handelsidee unterstützen, anderenfalls könnte der Kaffeepreis auf unabsehbare Zeit weiter auf einem niedrigen Niveau verweilen. Abgaben unter 105,70 US-Cent würden hingegen die Annahme fortgesetzter Verluste zunächst in den Bereich von glatt 100,00 forcieren, darunter müsste mit einem erneuten Test der Tiefstände aus 2019 um 89,50 US-Cent gerechnet werden.

Kaffee Future (Wochenchart in US-Cent) Tendenz: