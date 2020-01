Erreicht der Dax heute sein Allzeithoch - und steigt über die Marke von 13600 Punkten? Vorbörslich ist der deutsche Leitindex schon in Sichtweite der alten Höchstmarke, die großen US-Indizes gestern allesamt mit neuen Allzeithochs. Die Parameter vor allem am US-Markt erinnern derzeit an die Dotcom-Blase: US-Firmen waren in Relation zu ihren Umsätzen noch nie so teuer wie aktuell! Gleichwohl dürfte die Rally der US-Märkte kurzfristig noch weiter gehen, die runde Marke von 3300 Punkten im S&P 500 zieht bereits magisch an. Im Vergleich zu den US-Indizes ist der Dax jedenfalls geradezu billig. Heute im Fokus die US-Arbeitsmarktdaten - die Erwartungen sind hoch nach den überraschend starken ADP-Arbeitsmarktdaten vom Mittwoch..

Das Video "Dax - heute das Allzeithoch?" sehen Sie hier..