Deutsche Anleihen geben weiter nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Freitag an die Kursverluste vom Vortag angeknüpft. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,09 Prozent auf 171,23 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei minus 0,19 Prozent.

"Die Nachrichten, dass mutmaßlich eine iranische Rakete das ukrainische Flugzeug zum Absturz gebracht hat, reduzieren die Wahrscheinlichkeit einer militärischen Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran weiter und die Risikowahrnehmung fällt", beschrieben Experten der Dekabank die Stimmung am Markt. Zuletzt hatten sich Hinweise verdichtet, dass eine ukrainische Passagiermaschine versehentlichen durch eine iranische Luftabwehrraketen abgeschossen wurde.

Im weiteren Tagesverlauf dürften außerdem Konjunkturdaten aus der Eurozone und aus den USA stärker in den Fokus am deutschen Rentenmarkt rücken. Bis zum Mittag werden eine Reihe von Kennzahlen zur Industrieproduktion in führenden Euroländern erwartet. Am Nachmittag könnte der US-Arbeitsmarktbericht für Dezember für neue Impulse sorgen./jkr/mis