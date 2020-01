Das Geschäft mit DRAM-Speicherbausteinen ist sehr zyklisch und lässt die Gewinne von Micron stark schwanken. Konnte Micron im Geschäftsjahr 2017/18 noch 10,95 US-Dollar Gewinn/Aktie vermelden, so erwartet die Firma zwei Jahre später nur mehr 1,67 US-Dollar Gewinn/Aktie. Das Jahr 2019 war aus der Sicht aller Speicherproduzenten sehr schwach und spiegelte sich in deren Aktienkurs wieder. Auch der Gewinn von Samsung sackte aufgrund des Nachfrageeinbruchs im Chip-Geschäft mehr als die Hälfte ab. Doch der Blick der Aktionäre ist in die Zukunft gerichtet und die haben den Trend zur Digitalisierung im Auge. Das Cloud-Computing, die Implementierung des 5G Mobilfunkstandards und smartere Autos sollten Chipkäufe zusätzlich anfeuern. Im Geschäftsjahr 2021/22 wird bei Micron wieder ein Gewinn/Aktie von 6,70 US-Dollar erwartet.

