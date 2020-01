Baugeld günstiger als vor 1 Jahr

Was die Anbieter von privaten Baufinanzierungen wie Interhyp seit Jahren beflügelt, ist den Banken ein Dorn im Auge. Auf seiner Jahresauftakt-PK kritisierte der Bundesverband deutscher Banken (BdB) erneut die lockere Geldpolitik der EZB. Auch in diesem Jahr rechnen die Institute mit Gegenwind. BdB-Präsident Hans-Walter Peters geht davon aus, dass die Herausforderungen für die Banken „extrem“ hoch bleiben. Unterdessen kämpfen die europäischen Banken lt. einer Untersuchung von DB Research darum, nicht weiter zurückzufallen. In den ersten drei Quartalen 2019 lagen Erträge und Kosten auf Vj.-Niveau. Der Zinsüberschuss stieg trotz der noch niedrigeren Zinsen sogar an (s. auch S. 1).

