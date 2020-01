Neuer Global Chief Operating Officer bei AXA Investment Managers

Als Mitglied des Vorstands von AXA IM wird de Colombe aus Paris an Gérald Harlin, Executive Chairman von AXA IM, berichten. In seiner Funktion wird Godefroy de Colombe insbesondere die Bereiche Operations, IT, Data, Digitalisierung, Innovation, Sicherheit und Risiko & Compliance-Konformität sowie den Handelsbetrieb verantworten.

De Colombe bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung als Chief Operating Officer und Chief Executive Officer mit. Er kommt von Direct Assurance, dem P&C E-Versicherungsgeschäft der AXA, wo er als CEO tätig war.