Die schwächsten Fondskategorien des letzten Jahrzehnts

Lediglich 3,6% der Fondskategorien waren im vergangenen Jahrzehnt negativ

Vor wenigen Tagen haben wir uns ausführlicherer den besten Fondskategorien der letzten Dekade gewidmet, nun ist es ist es an der Zeit, sich der anderen Seite der Medaille – den schwächsten Fondskategorien im Zeitraum 01.01.2010-31.12.2019 zu widmen.

e-fundresearch.com konnte im Rahmen einer Analyse der Morningstar-Fondsdatenbank gerade einmal 10 Fondskategorien identifizieren, die über das gesamte letzte Jahrzehnt einen (nominalen) Verlust aufweisen. Statistisch gesehen musste man also als Anleger richtiges Pech gehabt haben, genau eine oder gar mehrere jener Flop-Kategorien erwischt zu haben: Gemessen am gesamten Universum an Fondskategorien liegt der Anteil negativer Kategorien im letzten Jahrzehnt nämlich bei gerade einmal 3,6%.