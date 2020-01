Charttechnisch hat die Kursentwicklung bei der Aktie der Deutschen Telekom gestern gute News produziert. Nachdem sich der Aktienkurs des Bonner Telekom-Konzerns zunächst in einer Rallye auf bis zu 16,256 Euro verteuert hatte, kam es Ende Oktober 2019 zum Umschwung und zu deutlichen Kursverlusten. Diese konnten erst in den letzten Tagen am oberen Ende einer starken charttechnischen Unterstützungszone bei 14,39/14,48 Euro gestoppt ...