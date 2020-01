Das „FIS Nordic Combined Triple“ wird heuer vom 31.01.- 02.02.2020 bereits zum sechsten Mal in Seefeld ausgetragen. EasyMotionSkin unterstützt erstmals als offizieller Partner und Sponsor diese sportliche Spitzenveranstaltung und erreicht damit ein Millionenpublikum – vor Ort und Zuhause. Die Liveübertragungen der deutschen TV-Sender ARD und ZDF erreichen rund 3 bis 4 Millionen Zuseher zu den Spitzenzeiten. Der ORF überträgt landesweit und erreicht deutlich über eine halbe Million Sportfans.

Seefeld/Tirol. Als offizieller Partner und Sponsor des „FIS Nordic Combined Triple 2020“ erreicht EasyMotionSkin ein stattliches Millionenpublikum und wird damit das exzellente Markenimage weiter stärken. Für den Seefelder Unternehmer und EasyMotionSkin-Eigentümer Christian Jäger ist dieser Deal auch ein Heimsieg: „Als Unternehmen mit österreichischem Firmensitz in Seefeld in Tirol ist diese Partnerschaft doppelt erfreulich. Wir werben mit enormer Markenpräsenz in unseren Kernmärkten Österreich und Deutschland. Zusätzlich tun wir was für unsere Region und pflegen die regionale Wertschöpfung. Die Veranstaltung findet ja vor der eigenen Haustür statt.“

EasyMotionSkin, ein in Deutschland produziertes Premiumprodukt, trainiert und regeneriert mit Elektromuskelstimulation. „Das sogenannte EMS-Training war früher vor allem in der Physiotherapie im Einsatz, aber unsere Entwicklung ist mit ihren vielen Vorzügen besonders anwenderfreundlich und in der Branche führend.“ erklärt Jäger. „Mit dem blitzblauen EasyMotionSkin trainieren Sportfreunde und Abnehmwillige genauso wie Stars, Spitzensportler, Olympioniken und Weltmeister. Unser Produkt passt zu den Nordischen Kombinierern und macht für Athleten und Publikum Sinn.“