DEAG meldet einen Wechsel im Aufsichtsrat: Katja Nettesheim habe ihr Amt aus persönlichen Gründen zum 31. Dezember 2019 niedergelegt, so das Berliner Entertainment-Unternehmen am Freitag. Die Nachfolge ist bereits geregelt: Per gerichtlicher Bestellung durch das Amtsgericht Berlin-Charlottenburg wird Tobias Buck neues Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft.„Herr Tobias Buck verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich ...